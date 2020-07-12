Жительница Кировоградской области назвалась женой погибшего военного и получила соцвыплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Кировоградской области завершили досудебное расследование в уголовном производству в отношении женщины, путем мошенничества незаконно получившей 1,2 млн грн государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.
"Обвинительный акт касательно 32 летней женщины по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины направили на судебное разбирательство. Следствие собрало достаточное количество доказательств вины женщины. Сейчас дальнейшую его судьбу будет определять суд", - сообщили в прокуратуре.
Следствием установлено, что подозреваемая, с целью создания видимости совместного проживания одной семьей без регистрации брака с погибшим, совершила ряд мошеннических действий. В частности, воспользовавшись затруднительным положению сестры погибшего, предложила последний похоронить героя по месту жительства, на что последняя согласилась. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета получила справки, содержащие недостоверные данные о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании указанных справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты. В результате преступных действий женщины государству в лице Министерства обороны Украины, вызвано материальный ущерб в размере 1,2 млн грн. В ходе досудебного расследования в суд заявлен гражданский иск о возвращении этих средств.
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