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Жителька Черкащини підозрюється у розповсюдженні закликів до зміни чи повалення конституційного ладу

Жителька Черкащини підозрюється у розповсюдженні закликів до зміни чи повалення конституційного ладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Правоохоронні органи Черкащини у рамках протидії злочинам проти основ національної безпеки України викрили особу, яка розміщувала матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області. 

Місцева жителька, використовуючи особисту комп’ютерну техніку, за допомогою персонального акаунту в одній із соціальних мереж розмістила на своїй сторінці зображення, яке містить у собі публічний заклик до насильницької зміни чинної влади України в особі її керівництва. Висновки експертів підтвердили наявність вказаних закликів.

Прокуратура Черкаської області, здійснюючи процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, погодила повідомила про підозру вказаній особі за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.

Довідково: за вчинене підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила організатора мережі антиукраїнської пропаганди

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