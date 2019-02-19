Жителька Черкащини підозрюється у розповсюдженні закликів до зміни чи повалення конституційного ладу

Місцева жителька, використовуючи особисту комп’ютерну техніку, за допомогою персонального акаунту в одній із соціальних мереж розмістила на своїй сторінці зображення, яке містить у собі публічний заклик до насильницької зміни чинної влади України в особі її керівництва. Висновки експертів підтвердили наявність вказаних закликів.



Прокуратура Черкаської області, здійснюючи процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, погодила повідомила про підозру вказаній особі за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.



Довідково: за вчинене підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.



Як повідомляв УНН, СБУ викрила організатора мережі антиукраїнської пропаганди.