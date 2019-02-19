Жительница Черкасской области подозревается в распространении призывов к изменению или свержению конституционного строя

Местная жительница, используя личную компьютерную технику, с помощью персонального аккаунта в одной из социальных сетей разместила на своей странице изображение, которое включает в себя публичный призыв к насильственному изменению действующей власти Украины в лице ее руководства. Выводы экспертов подтвердили наличие указанных призывов.



Прокуратура Черкасской области, которая осуществляя процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, согласовала сообщила о подозрении указанному лицу по ч. 2 ст. 109 (распространение призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Украины.



Справка: за совершенное подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.



Как сообщал УНН, СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды .