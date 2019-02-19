Жительница Черкасской области подозревается в распространении призывов к изменению или свержению конституционного строя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Правоохранительные органы Черкасской области в рамках противодействия преступлениям против основ национальной безопасности Украины разоблачили лицо, которое размещала материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
Местная жительница, используя личную компьютерную технику, с помощью персонального аккаунта в одной из социальных сетей разместила на своей странице изображение, которое включает в себя публичный призыв к насильственному изменению действующей власти Украины в лице ее руководства. Выводы экспертов подтвердили наличие указанных призывов.
Прокуратура Черкасской области, которая осуществляя процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, согласовала сообщила о подозрении указанному лицу по ч. 2 ст. 109 (распространение призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Украины.
Справка: за совершенное подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила организатора сети антиукраинской пропаганды .