Жителів Анкари налякав звук вибуху: влада пояснила причину

"У відповідь на повідомлення про те, що в Анкарі стався вибух: зрозуміло, що звук вибуху було чути під час випробувального польоту, який провели в головному управлінні TAI в рамках проекту модернізації F-16", - повідомив він.

При цьому турецький чиновник зазначив, що випробування виконувалися з дозволу компетентних органів, негативних наслідків немає.

Нагадаємо, на півдні Туреччини поблизу поліцейської дільниці стався вибух.