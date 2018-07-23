Жителів Анкари налякав звук вибуху: влада пояснила причину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Звук вибуху, який почули сьогодні у турецькій столиці Анкарі, були звуком через випробування в рамках проекту модернізації винищувача F-16. Про це в понеділок заявив губернатор Анкари Еркан Топака, передає УНН.
"У відповідь на повідомлення про те, що в Анкарі стався вибух: зрозуміло, що звук вибуху було чути під час випробувального польоту, який провели в головному управлінні TAI в рамках проекту модернізації F-16", - повідомив він.
При цьому турецький чиновник зазначив, що випробування виконувалися з дозволу компетентних органів, негативних наслідків немає.
Нагадаємо, на півдні Туреччини поблизу поліцейської дільниці стався вибух.