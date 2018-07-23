Жителів Анкари налякав звук вибуху: влада пояснила причину

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Звук вибуху, який почули сьогодні у турецькій столиці Анкарі, були звуком через випробування в рамках проекту модернізації винищувача F-16. Про це в понеділок заявив губернатор Анкари Еркан Топака, передає УНН.

"У відповідь на повідомлення про те, що в Анкарі стався вибух: зрозуміло, що звук вибуху було чути під час випробувального польоту, який провели в головному управлінні TAI в рамках проекту модернізації F-16", - повідомив він.

При цьому турецький чиновник зазначив, що випробування виконувалися з дозволу компетентних органів, негативних наслідків немає.

Нагадаємо, на півдні Туреччини поблизу поліцейської дільниці стався вибух.

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