Жителей Анкары напугал звук взрыва: власти объяснили причину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Звук взрыва, который услышали в турецкой столице Анкаре, были звуком из-за испытаний в рамках проекта модернизации истребителя F-16. Об этом в понедельник заявил губернатор Анкары Эркан Топака, передает УНН.
"В ответ на сообщения о том, что в Анкаре произошел взрыв: понятно, что звук взрыва был слышен во время испытательного полета, который совершили в главном управлении TAI в рамках проекта модернизации F-16", - сообщил он.
При этом турецкий чиновник отметил, что испытания выполнялись с разрешения компетентных органов, негативных последствий нет.
Напомним, на юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв.