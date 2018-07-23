Жителей Анкары напугал звук взрыва: власти объяснили причину

"В ответ на сообщения о том, что в Анкаре произошел взрыв: понятно, что звук взрыва был слышен во время испытательного полета, который совершили в главном управлении TAI в рамках проекта модернизации F-16", - сообщил он.

При этом турецкий чиновник отметил, что испытания выполнялись с разрешения компетентных органов, негативных последствий нет.

Напомним, на юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв.