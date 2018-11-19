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Жителі Сміли планують перекрити дороги на Київ

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Жителі Сміли Черкаської області планують протестувати, перекривши дороги, які проходять через Смілу, з вимогою підписати договір між КП "Смілакомунтеплоенерго" і НАК "Нафтогаз України". Цю інформацію у коментарі УНН підтвердив мер міста Сміла Олексій Цибко.

Так, відповідаючи на питання, чи дійсно жителі планують перекривати траси, міський голова сказав:

"Це правда. Жителі вимагатимуть підписання договорів по найнижчому тарифу НАК "Нафтогаз України", щоб ніяких трейдерів, ніяких приватних прокладок, без попередніх боргів, які сміляни вже сплатили. Я противник цієї акції. І буду спілкуватися з громадою, щоб дали можливість дипломатичним шляхом вирішити цю проблему".

Він додав, що люди планують перекрити траси "Київ – Дніпро", на Черкаси, на Київ, які проходять через місто.

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За словами Цибка, у Смілі нормалізується ситуація з опаленням, зокрема і в освітніх закладах.

"Сьогодні буде розпорядження щодо закінчення надзвичайної ситуації та повернення в нормальний режим", – зазначив мер Сміли.

Він підтвердив, що у тепломережах сталися два пориви.

"Позавчора, як тільки почали набирати воду, давати тиск, пішли певні проблеми, але вони ліквідуються", – зазначив Цибко.

Щодо оплати, підписання договорів між "Нафтогазом" і "Смілакомунтеплоенерго", то, за словами мера, наразі є "певні нез'ясовані моменти, які зараз узгоджуються, ми шукаємо варіанти та підхід до НАК "Нафтогаз України", щоб донести свою позицію".

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Нагадаємо, за словами мера Сміли Олексія Цибка, надзвичайний стан у місті запроваджували з 9 листопада. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом" становить 100 мільйонів гривень.

Через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

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