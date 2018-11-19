Жители Смелы планируют перекрыть дороги на Киев

Так, отвечая на вопрос, действительно жители планируют перекрывать трассы, мэр сказал:

"Это правда. Жители будут требовать подписания договоров по самому низкому тарифу НАК "Нафтогаз Украины", чтобы никаких трейдеров, никаких частных прокладок, без предварительных долгов, которые смеляне уже оплатили. Я противник этой акции. И буду общаться с обществом, чтобы дали возможность дипломатическим путем решить эту проблему".

Он добавил, что люди планируют перекрыть трассы "Киев – Днепр", на Черкассы, на Киев, которые проходят через город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отопительная кризис в Украине: что происходит в замерзших городах

По словам Цибко, в Смеле нормализуется ситуация с отоплением, в том числе и в образовательных учреждениях.

"Сегодня будет распоряжение об окончании чрезвычайной ситуации и возвращении в нормальный режим", – отметил мэр Смелы.

Он подтвердил, что в теплосетях произошли два порыва.

"Позавчера, как только начали набирать воду, давать давление, пошли определенные проблемы, но они ликвидируются", – отметил Цибко.

Что касается оплаты, подписания договоров между "Нафтогазом" и "Смилакомунтеплоенерго", то, по словам мэра, сейчас есть "определенные неясности, которые сейчас согласовываются, мы ищем варианты и подход к НАК "Нафтогаз Украины", чтобы донести свою позицию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работникам горсовета замерзшей Смелы выплатили премий на 10 млн грн

Напомним, по словам мэра Смелы Алексея Цибко, чрезвычайное положение в городе вводили с 9 ноября. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

В Смелянском горсовете объяснили: КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом" составляет 100 миллионов гривен.

Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.