Жителі Полтавщини вночі могли чути звуки вибухів із сусідньої області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Жителі Полтавщини у ніч на четвер могли чути звуки вибухів із сусідньої області. Попри повітряну тривогу, ніч минула спокійно, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Чергова неспокійна ніч для України. Вночі ви могли чути звуки вибухів із сусідньої області. Попри повітряну тривогу ніч на Полтавщині минула спокійно, » - написав Лунін.
Доповнення
Уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Руйнувань зазнав житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків.