Жители Полтавщины ночью могли слышать звуки взрывов из соседней области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Жители Полтавщины в ночь на четверг могли слышать звуки взрывов из соседней области. Несмотря на воздушную тревогу, ночь прошла спокойно, сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, пишет УНН.
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«Очередная неспокойная ночь для Украины. Ночью вы могли слышать звуки взрывов из соседней области. Несмотря на воздушную тревогу ночь на Полтавщине прошла спокойно, » - написал Лунин.
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Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области. Разрушениям подвергся жилой сектор. Повреждены 10 частных домов.