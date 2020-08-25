Жителі найбільш питущих країн випивають понад 10 літрів алкоголю на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Експерти організації економічного розвитку і співпраці (ОЕСР) склали список найбільш питущих країн світу, передає УНН із посиланням на матеріал організації.
Перше місце у списку належить Литві, жителі якої вживають у середньому 12,3 л алкоголю на рік. На другому місці у рейтингу - Австрія (11,8 л), на третьому - Франція (11,7 л).
У першу п’ятірку також увійшли Чехія (11,6 л) і Люксембург (11,3 л). Чимало п'ють латвійці й ірландці (11,2 л і 11,2 л), німці (10,9 л), жителі Португалії (10,7 л).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні представили нову преміальну горілку Arctic Palace
Всього в списку — 45 країн. України у переліку найбільш питущих країн немає.
Нагадаємо, за два роки Україна на третину скоротила "споживання" іноземної горілки.
Зауважимо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").