Жители самых пьющих стран выпивают более 10 литров алкоголя в год

Первое место в списке принадлежит Литве, жители которой употребляют в среднем 12,3 л алкоголя в год. На втором месте в рейтинге - Австрия (11,8 л), на третьем - Франция (11,7 л).

В первую пятерку также вошли Чехия (11,6 л) и Люксембург (11,3 л). Много пьют латыши и ирландцы (11,2 л и 11,2 л), немцы (10,9 л), жители Португалии (10,7 л).

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Всего в списке - 45 стран. Украина в перечне самых пьющих стран нет.

Напомним, за два года Украина на треть сократила "потребление" иностранной водки.

Отметим, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера — Груп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм"(ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").