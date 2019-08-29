Жителі Києва стали оформляти менше субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За останні сім місяців кількість домогосподарств Києва, які звернулись за субсидією, зменшилась до 157 тисяч. Такі дані надає Головне управління статистики у місті Києві, передає УНН.
Кількість заявок на отримання субсидій у січні–липні зменшилась у 1,6 разів, порівняно з аналогічним періодом у минулому році.
Домогосподарствам за цей період призначили 136 тисяч 800 субсидій, в тому числі й тим, що подали заявку на їй отримання ще рік тому. Сума виплат за цей період становить 48 млн 801 тис. гривню.
Середній розмір субсидій у липні зріс до 311 гривень. Найбільші субсидії призначили в Подільському районі Києва, там виплачують 399 гривень.
У липні субсидії отримували 103 тисячі 200 домогосподарств, що становить 9,3% від загальної кількості домогосподарств у Києві.
Нагадаємо, за даними ПФУ, завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень.