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Жителі Києва стали оформляти менше субсидій

Жителі Києва стали оформляти менше субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. За останні сім місяців кількість домогосподарств Києва, які звернулись за субсидією, зменшилась до 157 тисяч. Такі дані надає Головне управління статистики у місті Києві, передає УНН.

Кількість заявок на отримання субсидій у січні–липні зменшилась у 1,6 разів, порівняно з аналогічним періодом у минулому році.

Домогосподарствам за цей період призначили 136 тисяч 800 субсидій, в тому числі й тим, що подали заявку на їй отримання ще рік тому. Сума виплат за цей період становить 48 млн 801 тис. гривню.

Середній розмір субсидій у липні зріс до 311 гривень. Найбільші субсидії призначили в Подільському районі Києва, там виплачують 399 гривень.

У липні субсидії отримували 103 тисячі 200 домогосподарств, що становить 9,3% від загальної кількості домогосподарств у Києві.

Нагадаємо, за даними ПФУ, завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень.

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