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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128692 просмотра

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6 марта, 17:07 • 119917 просмотра

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Жители Киева стали оформлять меньше субсидий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. За последние сем месяцев количество домохозяйств Киева, которые обратились за субсидией, уменьшилась до 157 тысяч. Такие данные предоставляет Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.

Количество заявок на получение субсидий в январе-июле уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Домохозяйствам за этом период назначили 136 тыс. 800 субсидий, в том числе и тем, кто подал заявку на ее получение еще год назад. Сумма выплат за этот период составляет 48 млн 801 тыс. гривну.

Средний размер субсидий вырос в июле до 311 гривен. Самые большие субсидии назначили в Подольском районе Киева, там выплачивают 399 гривен.

В июле субсидии получали 103 тыс. 200 домохозяйств, что составляет 9,3% от общего количества домохозяйств в Киеве.

Напомним, по данным ПФУ, завершено финансирование выплат пенсий и субсидий за август.

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