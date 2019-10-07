Житель Кропивницького ховав у гаражі арсенал зброї та наркотики
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Кропивницькому до відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення у приміщенні одного з гаражних кооперативів чималої кількості заборонених речей. Про це поінформували в ГУНП в Кіровоградській області, передає кореспондент УНН.
Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили близько тисячі набоїв різного калібру, декілька корпусів гранат і підривачів, револьвер, порох, пневматичні пістолет та гвинтівку. Також у приміщенні виявили нарковмісні рослини.
Поліцейські встановили, що до незаконного зберігання боєприпасів та наркотичних засобів причетний 35-річний кропивничанин, який орендував гаражне приміщення.
Громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники СБУ виявили схрони з військовими засобами ураження.