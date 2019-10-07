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Житель Кропивницкого прятал в гараже арсенал оружия и наркотики

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 октября. УНН. В Кропивницком в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в помещении одного из гаражных кооперативов большого количества запрещенных вещей. Об этом сообщили в ГУНП в Кировоградской области, передает корреспондент УНН.

Житель Кропивницкого прятал в гараже арсенал оружия и наркотики

Во время проведения обыска правоохранители изъяли около тысячи патронов различного калибра, несколько корпусов гранат и взрывателей, револьвер, порох, пневматические пистолет и винтовку. Также в помещении обнаружили наркосодержащие растения.

Полицейские установили, что к незаконному хранению боеприпасов и наркотических средств причастен 35-летний кропивничанин, который арендовал гаражное помещение.

Гражданину сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ обнаружили тайники с военными средствами поражения.

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