Житель Каліфорнії звинуватив Google у стеженні за пересуваннями користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Житель Каліфорнії Наполеон Патаксіл подав позов до компанії Google, звинувативши її в незаконному зборі інформації про пересування користувачів, передає Reuters з посиланням на матеріали суду, повідомляє УНН.
У своїй скарзі Патаксіл вказав, що Google повідомляє своїм користувачам, що вони можуть відключити функцію “історія місцезнаходжень”, в якій зберігаються їх пересування, проте навіть в цьому випадку компанія продовжує збирати інформацію.
За словами Патаксіла, Google незаконно збирала дані про його переміщення як в разі, коли він користувався смартфоном на операційній системі Android, так і після того, як він перейшов на iPhone. Чоловік сподівається, що до його скарги приєднаються інші постраждалі і разом вони зможуть подати колективний позов до Google.
Патаксіл не уточнив, яку суму він розраховує отримати від Google в якості компенсації.
На сайті Google уточнюється, що функція “історія місцезнаходжень” дозволяє компанії збирати статистику про якість зв’язку і допомагає точніше визначати, де знаходиться користувач. При цьому, як зазначає Reuters, деякі дані можуть потрапляти в Googlе не через “історію місцезнаходжень”, а через роботу з іншими сервісами компанії, в тому числі пошуковою системою і онлайн-картами.
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