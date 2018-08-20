Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей

В своей жалобе Патаксил указал, что Google сообщает своим пользователям, что они могут отключить функцию “история местоположений”, в которой сохраняются их передвижения, однако даже в этом случае компания продолжает собирать информацию.

По словам Патаксила, Google незаконно собирала данные о его перемещениях как в случае, когда он пользовался смартфоном на операционной системе Android, так и после того, как он перешел на iPhone. Мужчина надеется, что к его жалобе присоединятся другие пострадавшие и вместе они смогут подать коллективный иск к Google.

Патаксил не уточнил, какую сумму он рассчитывает получить от Google в качестве компенсации.

На сайте Google уточняется, что функция “история местоположений” позволяет компании собирать статистику о качестве связи и помогает точнее определять, где находится пользователь. При этом, как отмечает Reuters, некоторые данные могут попадать в Googlе не через “историю местоположений”, а из-за работы с другими сервисами компании, в том числе поисковой системой и онлайн-картами.

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