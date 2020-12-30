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Жіночий футбол в Україні продовжував розвиватися навіть за умов карантинних обмежень - Костюченко

Київ • УНН

 • 11557 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко підбив підсумки 2020 року у галузі розвитку жіночого футболу, що є однією із пріоритетних у роботі УАФ, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Жіночий футбол в Україні продовжував розвиватися навіть за умов карантинних обмежень - Костюченко

"Насамперед хочу зазначити, що жіночий футбол був і залишається пріоритетним напрямом роботи Української асоціації футболу, на чому неодноразово наголошував президент УАФ, член виконкому УЄФА Андрій Павелко. І це знайшло своє відображення у рішенні виконкому УАФ, який на початку березня затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на наступні чотири роки. Цей документ має спричинити справжню революцію, оскільки передбачає обов’язкову наявність жіночих команд у всіх клубах української Прем’єр-ліги", - сказав він.

Що ж до підсумків минулого року, то розпочався він у звичному режимі. Пройшов традиційний збір воротарів національних жіночих збірних, також, як і у минулі роки, відбулася "зимова першість", яка вперше пройшла у Чернігові, продовжив Костюченко.

"Стартували змагання у дівочій футбольній лізі, де брали участь команди, складені із гравців віком до 17-ти років. Дівоча збірна WU-17 провела збір у Харкові, готуючись до матчів еліт-раунду чемпіонату Європи. А національна команда взяла участь у представницькому міжнародному турнірі в Іспанії", - додав він.

Обмеження торкнулися й клубного футболу, але чемпіонат України все-таки вдалося завершити, наголосив Костюченко.

"Не тільки завершити, але й розпочати новий сезон. Користуючись нагодою, я хочу подякувати Всеукраїнський асоціації жіночого футболу на чолі з Валерієм Лунченком за конструктивну співпрацю. Українська асоціація футболу, зі свого боку, зробила все, що від неї залежало, щоб було дограно матчі чемпіонату серед команд вищої ліги та розіграно Кубок України. У підсумку харківський "Житлобуд-2" під керівництвом Наталії Зінченко зробив "золотий дубль", перемігши в обох турнірах, а також восени представляв Україну у розіграші жіночої Ліги чемпіонів", - прокоментував він.

Так, загалом карантинні обмеження суттєво вплинули на життєдіяльність, але структуру змагань збережено, жіночий футбол продовжує розвиватися, наголошує Костюченко.

Окремий привід для позитивних емоцій забезпечила національна збірна. Він зізнався, що очікував на такий результат синьо-жовтих.

"Наскільки мені відомо, Наталія Зінченко завжди ставить перед своїми підопічними тільки максимальні завдання. Тож особисто для мене не стали несподіванкою п’ять перемог поспіль нашої головної жіночої збірної, які забезпечили їй друге місце у відбірній групі ЄВРО, що відбудеться 2022 року. Але туди ще треба пробитися через стикові матчі, які чекають на наших дівчат у квітні 2021-го", - зауважив перший віце-президент УАФ.

Як писав УНН, збірна України з жіночого футболу обіграла чорногорок та вийшла у плей-офф відбору ЄВРО-2022.

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