Збірна України з жіночого футболу обіграла чорногорок та вийшла у плей-офф відбору Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У заключному поєдинку групового раунду кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України на своєму полі здобула перемогу над командою Чорногорії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
На 5-й хвилині Басанська реалізувала пенальті, зароблений Панцулаєю, однак незабаром Джокович після передачі з правого флангу зрівняла рахунок вже на наступній хвилині ігрового часу.
Вирішальним взяттям воріт став удар Куніної із прострілу з лівого флангу від Овдійчук — 2:1.
Враховуючи поразку ірландок у паралельній грі, “жовто-блакитна” команда піднялася на другу сходинку у групі та продовжить боротьбу в плей-офф відбору Євро-2022, матчі якого заплановано на квітень 2021 року — 15 очок проти 13-ти в чорногорок.
Додамо, що загалом шість команд у стикових поєдинках розіграють заключні три путівки на чемпіонат Європи.