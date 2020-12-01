Збірна України з жіночого футболу обіграла чорногорок та вийшла у плей-офф відбору Євро-2022

На 5-й хвилині Басанська реалізувала пенальті, зароблений Панцулаєю, однак незабаром Джокович після передачі з правого флангу зрівняла рахунок вже на наступній хвилині ігрового часу.

Вирішальним взяттям воріт став удар Куніної із прострілу з лівого флангу від Овдійчук — 2:1.

Враховуючи поразку ірландок у паралельній грі, “жовто-блакитна” команда піднялася на другу сходинку у групі та продовжить боротьбу в плей-офф відбору Євро-2022, матчі якого заплановано на квітень 2021 року — 15 очок проти 13-ти в чорногорок.

Додамо, що загалом шість команд у стикових поєдинках розіграють заключні три путівки на чемпіонат Європи.