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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41554 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74681 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87712 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112211 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114028 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сборная Украины по женскому футболу обыграла чорногорок и вышла в плей-офф отбора Евро-2022

Сборная Украины по женскому футболу обыграла чорногорок и вышла в плей-офф отбора Евро-2022

Киев  •  УНН

 • 15707 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 женская сборная Украины на своем поле одержала победу над командой Черногории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

На 5-й минуте Басанская реализовала пенальти, заработанный Панцулаей, однако вскоре Джокович после передачи с правого фланга сравняла счет уже на следующей минуте игрового времени.

Решающим взятием ворот стал удар Куниной с прострела с левого фланга от Овдийчук — 2:1.

Учитывая поражение ирландок в параллельной игре, “желто-голубая” команда поднялась на второе место в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланировано на апрель 2021 года — 15 очков против 13-ти у чорногорок.

Добавим, что в общей сложности шесть команд в стыковых поединках разыграют заключительные три путевки на чемпионат Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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