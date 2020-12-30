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Женский футбол в Украине продолжал развиваться даже в условиях карантинных ограничений - Костюченко

Киев • УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко подвел итоги 2020 года в области развития женского футбола, что является одной из приоритетных в работе УАФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Женский футбол в Украине продолжал развиваться даже в условиях карантинных ограничений - Костюченко

"Прежде всего хочу отметить, что женский футбол был и остается приоритетным направлением работы Украинской ассоциации футбола, что неоднократно подчеркивал президент УАФ, член исполкома УЕФА Андрей Павелко. И это нашло свое отражение в решении исполкома УАФ, который в начале марта утвердил стратегию развития женского футбола на следующие четыре года. Этот документ должен вызвать настоящую революцию, поскольку предполагает обязательное наличие женских команд во всех клубах украинской Премьер-лиги", - сказал он.

Что касается итогов прошлого года, то начался он в обычном режиме. Прошел традиционный сбор вратарей национальных женских сборных, также, как и в прошлые годы, состоялось "зимнее первенство", которое впервые прошло в Чернигове, продолжил Костюченко.

"Стартовали соревнования в девичьей футбольной лиге, где участвовали команды, составленные из игроков до 17 лет. Девичья сборная WU-17 провела сбор в Харькове, готовясь к матчам элит-раунда чемпионата Европы. А национальная команда приняла участие в представительном международном турнире в Испании", - добавил он.

Ограничения коснулись и клубного футбола, но чемпионат Украины все-таки удалось завершить, подчеркнул Костюченко.

"Не только завершить, но и начать новый сезон. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Всеукраинскую ассоциацию женского футбола во главе с Валерием Лунченко за конструктивное сотрудничество. Украинская ассоциация футбола, со своей стороны, сделала все, что от нее зависело, чтобы были доиграны матчи чемпионата среди команд высшей лиги и разыгран Кубок Украины. В итоге харьковский "Жилстрой-2" под руководством Натальи Зинченко сделал "золотой дубль", победив в обоих турнирах, а также осенью представлял Украину в розыгрыше женской Лиги чемпионов", - прокомментировал он.

Да, в общем карантин существенно повлияли на жизнедеятельность, но структуру соревнований сохранено, женский футбол продолжает развиваться, отмечает Костюченко.

Отдельный повод для положительных эмоций обеспечила национальная сборная. Он признался, что ожидал такого результата сине-желтых.

"Насколько мне известно, Наталья Зинченко всегда ставит перед своими подопечными только максимальные задачи. Поэтому лично для меня не стали неожиданностью пять побед подряд нашей главной женской сборной, которые обеспечили ей второе место в отборочной группе ЕВРО, которое состоится 2022 года. Но там еще надо пробиться через стыковые матчи, которые ждут наших девушек в апреле 2021-го", - отметил первый вице-президент УАФ.

Как писал УНН, сборная Украины по женскому футболу обыграла черногорок и вышла в плей-офф отбора ЕВРО-2022.

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