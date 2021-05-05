Жіноча збірна України з гандболу залишилась без тренера: відомі причини

Деталі

Питанням порядку денного став звіт Бориса Чижова про роботу на посаді головного тренера національної жіночої збірної України та виконання ним Комплексно-цільової програми підготовки збірної.

За підсумками доповіді та обговорення на голосування членів Президії було винесено рішення про звільнення Чижова з посади головного тренера жіночої національної команди у зв’язку із незадовільними результатами та незадовільним виконанням функціональних обов’язків. Рішення про звільнення фахівця було прийнято одноголосно.

Зазначається, що на вакантну посаду головного тренера жіночої збірної України буде оголошений конкурс, також буде створена конкурсна комісія.

Що було раніше

Чоловіча збірна України виборола путівку на чемпіонат Європи-2022.