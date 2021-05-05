Женская сборная Украины по гандболу осталась без тренера: известны причины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Состоялось заседание Президиума Федерации гандбола Украины при участии руководителей национальных сборных - женской национальной команды Бориса Чижова и мужской национальной команды Николая Степанца. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.
Детали
Вопросом повестки дня стал отчет Бориса Чижова о работе на посту главного тренера национальной женской сборной Украины и выполнения им Комплексно-целевой программы подготовки сборной.
По итогам доклада и обсуждения на голосование членов Президиума было вынесено решение об увольнении Чижова с поста главного тренера женской национальной команды в связи с неудовлетворительными результатами и неудовлетворительным выполнением функциональных обязанностей. Решение об увольнении специалиста было принято единогласно.
Отмечается, что на вакантную должность главного тренера женской сборной Украины будет объявлен конкурс, также будет создана конкурсная комиссия.
Что было раньше
Мужская сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы-2022.