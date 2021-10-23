Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022

Що відомо

Підопічні Олега Шайтанова відправили сім голів без відповіді у ворота збірної Бельгії. Дублі оформили Дубицька і Форсюк, а також відзначилися Сидоренко, Шульга і Кліпаченко.

Деталі

Доля першого місця у групі 3-го основного раунду Євро-2022 вирішиться за підсумками матчу Україна – Фінляндія. За підсумками двох ігор "жовто-блакитні" мають два виграші.

Нагадаємо

Збірна Португалії вперше в історії стала тріумфатором чемпіонату світу з футзалу.