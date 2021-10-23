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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022

Київ • УНН

 • 17610 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Жіноча збірна України з футзалу продовжила виступ в основному раунді кваліфікації першості Європи 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022

Що відомо

Підопічні Олега Шайтанова відправили сім голів без відповіді у ворота збірної Бельгії. Дублі оформили Дубицька і Форсюк, а також відзначилися Сидоренко, Шульга і Кліпаченко.

Деталі

Доля першого місця у групі 3-го основного раунду Євро-2022 вирішиться за підсумками матчу Україна – Фінляндія. За підсумками двох ігор "жовто-блакитні" мають два виграші.

Нагадаємо

Збірна Португалії вперше в історії стала тріумфатором чемпіонату світу з футзалу. 

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