Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Жіноча збірна України з футзалу продовжила виступ в основному раунді кваліфікації першості Європи 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Що відомо
Підопічні Олега Шайтанова відправили сім голів без відповіді у ворота збірної Бельгії. Дублі оформили Дубицька і Форсюк, а також відзначилися Сидоренко, Шульга і Кліпаченко.
Деталі
Доля першого місця у групі 3-го основного раунду Євро-2022 вирішиться за підсумками матчу Україна – Фінляндія. За підсумками двох ігор "жовто-блакитні" мають два виграші.
Нагадаємо
Збірна Португалії вперше в історії стала тріумфатором чемпіонату світу з футзалу.