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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28085 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу в отборе на Евро-2022

Киев • УНН

 • 17609 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Женская сборная Украины по футзалу продолжила выступление в основном раунде квалификации первенства Европы 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.

Женская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу в отборе на Евро-2022

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Подопечные Олега Шайтанова отправили семь голов без в ворота сборной Бельгии. Дубли оформили Дубицкая и Форсюк, а также отличились Сидоренко, Шульга и Клипаченко.

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Судьба первого места в группе 3-го основного раунда Евро-2022 решится по итогам матча Украина - Финляндия. По итогам двух игр "желто-голубые" два выигрыша.

Напомним

Сборная Португалии впервые в истории стала триумфатором чемпионата мира по футзалу.

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