Женская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу в отборе на Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Женская сборная Украины по футзалу продолжила выступление в основном раунде квалификации первенства Европы 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Что известно
Подопечные Олега Шайтанова отправили семь голов без в ворота сборной Бельгии. Дубли оформили Дубицкая и Форсюк, а также отличились Сидоренко, Шульга и Клипаченко.
Детали
Судьба первого места в группе 3-го основного раунда Евро-2022 решится по итогам матча Украина - Финляндия. По итогам двух игр "желто-голубые" два выигрыша.
Напомним
Сборная Португалии впервые в истории стала триумфатором чемпионата мира по футзалу.