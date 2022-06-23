Жіноча збірна України з футболу вперше вийде на поле з початку повномасштабної війни

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Жіноча збірна України з футболу зіграє перший матч з початку повномасштабної війни росії проти України. Спортсменки продовжать участь у кваліфікації на чемпіонат світу-2023, що відбудеться наступного року в Австралії та Новій Зеландії.

Футболістки не грали офіційних матчів з листопаду минулого року, коли провели останні відбіркові ігри на мундіаль. У лютому, напередодні масштабного нападу росії, збірна стала переможницею товариського турніру в Туреччині, де обіграла Венесуелу (1:0), Узбекистан (2:0) та Болгарію (2:0).

Наступні ж матчі команда планувала провести у квітні: тоді мали відбутися домашні ігри збірної у відборі на чемпіонат світу проти Шотландії та Угорщини. Проте через війну ці зустрічі перенесли на червень. Замість України вони відбудуться в Польщі – в місті Ряшів.

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