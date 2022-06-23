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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 62887 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 57011 просмотра

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12:52 • 35914 просмотра

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Женская сборная Украины по футболу впервые выйдет на поле с начала полномасштабной войны

Женская сборная Украины по футболу впервые выйдет на поле с начала полномасштабной войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Команда, которая на протяжении четырех месяцев была "разбросана" по разным странам, постарается побороться за очки в отборе на чемпионат мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Подробности

Женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч с начала полномасштабной войны россии против Украины. Спортсменки продолжат участие в квалификации на чемпионат мира-2023, который состоится в следующем году в Австралии и Новой Зеландии.

Футболистки не играли официальных матчей с ноября прошлого года, когда провели последние отборочные игры на мундиаль. В феврале, в преддверии масштабного нападения россии, сборная стала победительницей товарищеского турнира в Турции, где обыграла Венесуэлу (1:0), Узбекистан (2:0) и Болгарию (2:0).

Следующие матчи команда планировала провести в апреле: тогда должны были состояться домашние игры сборной в отборе на чемпионат мира против Шотландии и Венгрии. Однако из-за войны этой встречи перенесли на июнь. Вместо Украины они состоятся в Польше – в городе Жешув.

Напомним

Михаил Романчук с рекордом Украины выиграл "бронзу" на ЧМ по водным видам спорта

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