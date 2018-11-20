Жіноча збірна України з футболу входить у двадцятку кращих команд Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Жіноча збірна України з футболу посідає 17-е місце у Європі. Про це свідчать дані оновленого рейтингу національних жіночих збірних команд УЄФА, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
"УЄФА опублікував оновлений рейтинг національних жіночих збірних команд. Згідно з новими показниками, жіноча збірна України піднялася на одну сходинку і знову посідає 17-е місце в Європі", - йдеться у повідомленні.
Для розрахунку загального показника УЄФА враховуються офіційні матчі збірної, зіграні на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу – як у кваліфікації (включаючи плей-офф), так і у фінальній частині, поінформували у Федерації.
"Товариські поєдинки не враховуються. До уваги беруться виступи у п'яти попередніх періодах – трьох кваліфікаційних і двох фінальних частинах останніх турнірів", - розповіли у ФФУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Трав’яний” завод ФФУ об’єднав у собі кращий досвід Європи - британські ЗМІ
Також зазначається, що для обчислення використовуються матчі кваліфікації та фінальної стадії Чемпіонату світу-2015 і Чемпіонату Європи-2017, а також поєдинки відбору до Чемпіонату світу-2019.
"Саме ці показники будуть ключовими у формуванні кошиків для жеребкування відбірного раунду Євро-2021", - розповіли у ФФУ.
Щодо лідерів європейського рейтингу, то перше місце повернули собі футболістки Англії (+1). На другу сходинку піднялися представниці Франції (+1). Замикає першу трійку збірна Німеччини (+1). До топ-п’ятірки збірних Старого Світу також увійшли команди Нідерландів (-3) та Іспанії (+1).
"До речі, у рейтингу ФІФА Україна посідає наразі 25-те місце", - відзначили у Федерації.
Нагадаємо, як писав УНН, британські журналісти у власному розслідуванні оприлюднили кухню ФФУ та УЄФА.