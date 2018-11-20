Женская сборная Украины по футболу входит в двадцатку лучших команд Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Женская сборная Украины по футболу занимает 17-е место в Европе. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга национальных женских сборных команд УЕФА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.
"УЕФА опубликовал обновленный рейтинг национальных женских сборных команд. Согласно новым показателям, женская сборная Украины поднялась на одну ступеньку и снова занимает 17-е место в Европе", - говорится в сообщении.
Для расчета общего показателя УЕФА учитываются официальные матчи сборной, сыгранные на чемпионате Европы и чемпионате мира - как в квалификации (включая плей-офф), так и в финальной части, сообщили в Федерации.
"Товарищеские поединки не учитываются. Учитываются выступления в пяти предыдущих периодах - трех квалификационных и двух финальных частях последних турниров", - рассказали в ФФУ.
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Также отмечается, что для вычисления используются матчи квалификации и финальной стадии Чемпионата мира-2015 и Чемпионата Европы-2017, а также поединки отбора на Чемпионат мира-2019.
"Именно эти показатели будут ключевыми в формировании корзин для жеребьевки отборочного раунда Евро-2021", - рассказали в ФФУ.
В отношении лидеров европейского рейтинга, то первое место вернули себе футболистки Англии (1). На вторую ступеньку поднялись представительницы Франции (1). Замыкает первую тройку сборная Германии (1). В топ-пятерку сборных Старого Света также вошли команды Нидерландов (-3) и Испании (1).
"Кстати, в рейтинге ФИФА Украина занимает пока 25-е место", - отметили в Федерации.
Напомним, как писал УНН, британские журналисты в своем расследовании обнародовали кухню ФФУ и УЕФА.