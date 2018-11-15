Лондон: британські журналісти у власному розслідуванні оприлюднили кухню ФФУ та УЄФА

ukru
Ексклюзив
11:21 • 13446 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 39960 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 46882 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 50891 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 71518 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 121447 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 223676 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518867 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478881 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469164 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 128984 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 123795 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 115776 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 89743 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 70267 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 46885 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 121449 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 475265 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 556503 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 478536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 21166 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 33865 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 182052 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 178066 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177771 перегляди
Актуальне
Лондон: британські журналісти у власному розслідуванні оприлюднили кухню ФФУ та УЄФА

Лондон: британські журналісти у власному розслідуванні оприлюднили кухню ФФУ та УЄФА

Київ • УНН

 • 12710 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Британські журналісти провели власне розслідування про український завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів та припустили: кампанія з дискредитації керівництва Федерації футболу України може бути вигідною колишнім очільникам ФФУ, передає УНН.

14 листопада в Лондоні, у відомому St.Albance Center, презентований документальний фільм “Каламутні води” (“Muddy Waters”) про роботу ФФУ та заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів. Журналіст Олівер Ріган зміг на власні очі оцінити роботу заводу, проаналізував документи, які надали у Федерації, поспілкувався із закордонними партнерами українського підприємства.

Президент ФФУ Андрій Павелко спростував звинувачення у розтраті коштів під час будівництва заводу. Розповіли, як і чому до проекту приєдналася компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів.

“Під час переговорів саме "Політан" (всесвітньовідомий німецький виробник штучної трави для футбольних полів — ред.) запропонував нам компанію в Об’єднаних Арабських Еміратах. Адже, якщо говорити окремо про таких постачальників як Британія, Данія, США, ми побачимо проблеми з географічним розміщенням та логістикою. Тож ми отримали офіційний лист від „Політану“, в якому була рекомендація скористатися послугами саме цієї компанії, для того щоб реалізувати проект відкриття заводу з виробництва штучного покриття”, — зазначив Юрій Запісоцький, генеральний секретар ФФУ, у коментарі британським журналістам.

Також Андрій Павелко заперечив інформацію, що на будівництво заводу витрачені цільові кошти УЄФА.

“Жодної копійки з цільових грошей програми Хет-трик (цільова програма УЄФА з підтримки дитячого футболу — ред.) не використовувалося на завод у ФФУ. Тому що програма Хет-трик УЄФА — це цільові гроші які затверджуються на конкретні об’єкти і на проекти, які затверджуються УЄФА. Це окрема програма і окреме фінансування. Окремо є наші доходи від продажу телевізійних прав, які ми можемо витрачати не по рекомендації УЄФА, а так як бачить ФФУ і чинний виконком Федерації Футболу України”, — розповів очільник Федерації футболу України в журналістському розслідуванні “Каламутні води” (“Muddy Waters”).

Андрій Павелко нагадав британцям, що він залучив до аудиту ФФУ міжнародні компанії-аудитори з так званої “великої четвірки” — KPMG та Ernst & Young. Очевидно, корупційна діяльність за такої відкритості була б одразу зафіксована, навіть без втручання журналістів.

Відкривши двері ФФУ та показавши документи, які суперечили висунутим звинуваченням, Павелко розповів авторам фільму “Каламутні Води”, що “він знає, хто ця людина”, яка проводить кампанію з його дискредитації. “Якби хтось хотів просто збагатитися, для цього б не потрібно було придумувати щось настільки складне.... Для мене немає такої мети, тому що я був успішним бізнесменом до Парламенту, зараз я займаюся парламентською діяльністю і в тому числі як парламентарій маю завдання в тому, щоб наше покоління українців було здорове, і в спорті ми досягали максимальних успіхів”, — розповів Павелко британському журналісту.

У фільмі “Каламутні води” (“Muddy Waters”) аналізуються й причини гучної інформаційної кампанії з викриття нібито корупції в Федерації футболу України. Фактично, корупцію у відомстві Павелка почали шукати “на замовлення”, як правило, не беручи до уваги документи й позицію опонентів. Імовірна причина — майбутні вибори до виконавчого комітету УЄФА, куди зараз делегують саме Андрія Павелка, а не нинішнього віце-президента організації — Григорія Суркіса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21