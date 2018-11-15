Лондон: британские журналисты в своем расследовании обнародовали кухню ФФУ и УЕФА

14 ноября в Лондоне, в известном St.Albance Center, был представлен документальный фильм "Мутные воды" ("Muddy Waters") о работе ФФУ и завода по производству искусственной травы для футбольных полей. Журналист Оливер Риган смог воочию оценить работу завода, проанализировал документы, которые предоставили в Федерации, пообщался с зарубежными партнерами украинского предприятия.

Президент ФФУ Андрей Павелко опроверг обвинения в растрате средств при строительстве завода. Рассказали, как и почему к проекту присоединилась компания из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Во время переговоров именно "Политан" (всемирно известный немецкий производитель искусственной травы для футбольных полей - ред.) предложил нам компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведь, если говорить отдельно о таких поставщиках как Великобритания, Дания, США, мы увидим проблемы с географическим размещением и логистикой. Поэтому мы получили официальное письмо от "Политан", в котором была рекомендация воспользоваться услугами именно этой компании, для того чтобы реализовать проект открытия завода по производству искусственного покрытия", - отметил Юрий Записоцкий, генеральный секретарь ФФУ, в комментарии британским журналистам.

Также Андрей Павелко опроверг информацию, что на строительство завода потрачены целевые средства УЕФА.

"Ни копейки из целевых денег программы Хет-трик (целевая программа УЕФА по поддержке детского футбола - ред.) не использовалось на завод в ФФУ. Потому что программа Хет-трик УЕФА - это целевые деньги, которые утверждаются на конкретные объекты и на проекты, которые утверждаются УЕФА. Это отдельная программа и отдельное финансирование. Отдельно наши доходы от продажи телевизионных прав, мы можем тратить не по рекомендации УЕФА, а так как видит ФФУ и действующий исполком Федерации футбола Украины", - рассказал глава Федерации футбола Украины в журналистском расследовании "Мутные воды" ("Muddy Waters") .

Андрей Павелко напомнил британцам, что он привлек к аудиту ФФУ международные компании-аудиторы так называемой "большой четверки" - KPMG и Ernst & Young. Очевидно, коррупционная деятельность при такой открытости была бы сразу зафиксирована, даже без вмешательства журналистов.

Открыв дверь ФФУ и показав документы, не противоречащие выдвинутым обвинениям, Павелко рассказал авторам фильма "Мутные воды", что "он знает, кто этот человек", который проводит кампанию по его дискредитации. "Если бы кто-то хотел просто обогатиться, для этого не нужно было придумывать что-то настолько сложное .... Для меня нет такой цели, потому что я был успешным бизнесменом до парламента, сейчас я занимаюсь парламентской деятельностью и в том числе как парламентарий имею задачи в том, чтобы наше поколение украинцев было здоровым, и в спорте мы достигали максимальных успехов", - рассказал Павелко британском журналисту.

В фильме "Мутные воды" ("Muddy Waters") анализируются и причины громкой информационной кампании по разоблачению якобы коррупции в Федерации футбола Украины. Фактически, коррупцию в ведомстве Павелко начали искать "на заказ", как правило, не принимая во внимание документы и позицию оппонентов. Вероятная причина - предстоящие выборы в исполнительный комитет УЕФА, куда сейчас делегируют именно Андрея Павелко, а не нынешнего вице-президента организации - Григория Суркиса.