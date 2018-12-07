Жінки в Україні отримають пенсію на третину меншу, ніж чоловіки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Жінки в Україні отримають пенсію, яка на третину менша, ніж в середньому у чоловіків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Середня оплата праці чоловіків зараз на 21% перевищує середню оплату праці жінок. Пенсія жінок сьогодні на третину менша, ніж пенсія чоловіків. Це не прийнятно", - зазначив Президент.
За його словами, різниця в оплаті праці чоловік і жінок скоротилась на 4% з 2016 року. Втім для пенсіонерів різниця у виплатах є більшою проблемою, оскільки на сьогоднішній день 65% пенсіонерів – саме жінки.
При цьому він зазначив, що держава має вже сьогодні працювати над проблемою подолання нерівності в оплаті праці.
Нагадаємо, з 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зріс до 1497 гривень.