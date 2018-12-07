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Женщины в Украине получат пенсию на треть меньше, чем мужчины

Киев • УНН

 • 14381 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Женщины в Украине получат пенсию, которая на треть меньше, чем в среднем у мужчин. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.

Женщины в Украине получат пенсию на треть меньше, чем мужчины

"Средняя оплата труда мужчин сейчас на 21% выше средней оплаты труда женщин. Пенсия женщин сегодня на треть меньше, чем пенсия мужчин. Это не приемлемо", - отметил Президент.

По его словам, разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась на 4% с 2016 года. Впрочем для пенсионеров разница в выплатах является большей проблемой, поскольку на сегодняшний день 65% пенсионеров - именно женщины.

При этом он отметил, что государство должно уже сегодня работать над проблемой преодоления неравенства в оплате труда.

Напомним, с 1 декабря 2018 года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий вырос до 1497 гривен.

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