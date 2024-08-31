Жінка з ножем напала на пасажирів автобуса в Німеччині: 5 постраждалих
Київ • УНН
У місті Зіген 32-річна жінка з психічними розладами напала з ножем на пасажирів автобуса. П'ятеро людей постраждали, троє отримали небезпечні для життя поранення. Водій швидко зреагував, дозволивши пасажирам покинути автобус.
У Німеччині, в місті Зіген, внаслідок нападу в автобусі постраждало п'ятеро людей, зокрема троє отримали важкі поранення. Напад скоїла 32-річна жінка. Вона ймовірно мала психічні розлади. Пише УНН з посиланням Deutsche Welle.
Деталі
У місті Зіген, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, внаслідок нападу в автобусі постраждало п'ятеро людей, з яких троє отримали поранення, небезпечні для життя, повідомила поліція Дортмунда. Автобус виконував спеціальний маршрут для перевезення гостей на святкування 800-річчя міста і в ньому було понад 40 пасажирів, включно з дітьми.
Нападниця, 32-річна жінка з німецьким громадянством, раніше була відома поліції. Інші деталі про неї та її мотиви наразі не повідомляються, але у заяві зазначається, що немає підстав підозрювати терористичне підґрунтя. За даними агентства dpa, є ознаки, що жінка страждала на психічні розлади.
Водій автобуса швидко відреагував на ситуацію, зупинив транспортний засіб і відчинив двері, що дозволило пасажирам оперативно покинути небезпечне місце і уникнути подальших жертв.
Нагадаємо
На міському фестивалі в німецькому Золінгені невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. За попередніми даними, троє людей загинули, кілька отримали тяжкі поранення.