Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии: 5 пострадавших
Киев • УНН
В городе Зиген 32-летняя женщина с психическими расстройствами напала с ножом на пассажиров автобуса. Пять человек пострадали, трое получили опасные для жизни ранения. Водитель быстро среагировал, позволив пассажирам покинуть автобус.
В Германии, в городе Зиген, в результате нападения в автобусе пострадали пять человек, в том числе трое получили тяжелые ранения. Нападение совершила 32-летняя женщина. Она вероятно имела психические расстройства. Пишет УНН со ссылкой Deutsche Welle.
Детали
В городе Зиген, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в результате нападения в автобусе пострадали пять человек, из которых трое получили ранения, опасные для жизни, сообщила полиция Дортмунда. Автобус выполнял специальный маршрут для перевозки гостей на празднование 800-летия города и в нем было более 40 пассажиров, включая детей.
Нападающая, 32-летняя женщина с немецким гражданством, ранее была известна полиции. Другие детали о ней и ее мотивы пока не сообщаются, но в заявлении отмечается, что нет оснований подозревать террористическую подоплеку. По данным агентства dpa, есть признаки, что женщина страдала психическими расстройствами.
Водитель автобуса быстро отреагировал на ситуацию, остановил транспортное средство и открыл двери, что позволило пассажирам оперативно покинуть опасное место и избежать дальнейших жертв.
Напомним
На городском фестивале в немецком Золингене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, три человека погибли, несколько получили тяжелые ранения.