Жінка з немовлям постраждали під час пожежі

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Житомирській області в ході пожежі в будинку мати з донькою отримали опіки різних ступенів тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Житомирській області, передає УНН.

"30 квітня о 02:27 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в смт Кам’яний Брід Баранівського району. Господиня оселі прокинулась посеред ночі, відчувши, що горить на ній одяг. Жінка одразу відшукала в задимленій кімнаті, у колисці, свою шестимісячну доньку та вибігла з помешкання", - йдеться у повідомленні.

Пізніше полум’я охопило оселю зсередини та дах будинку по усій площі – 80 кв. м. 

О 04:09 пожежу було локалізовано, а о 05:30 ліквідовано. Тривалий час знадобився рятувальникам для розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій. 26-річна мати з шестимісячною донькою отримали опіки різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано до лікарні. Вогнем знищено будинок.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Господиня напередодні розтопила піч. Загоряння виникло саме в тій кімнаті.

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час пожежі загинув чоловік.

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