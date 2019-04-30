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Женщина с младенцем пострадали во время пожара

Женщина с младенцем пострадали во время пожара

Киев  •  УНН

 • 8042 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Житомирской области в ходе пожара в доме мать с дочерью получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

"30 апреля в 2:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пгт Каменный Брод Барановского района. Хозяйка дома проснулась посреди ночи, почувствовав, что на ней горит одежда. Женщина сразу нашла в задымленной комнате, в колыбели, свою шестимесячную дочь и выбежала из жилья", - говорится в сообщении.

Позже пламя охватило дом изнутри и крышу дома по всей площади - 80 кв. м.

В 4:09 пожар был локализован, а в 05:30 ликвидирован. Долгое время понадобилось спасателям для разборки разрушенных огнем конструкций. 26-летняя мать с шестимесячной дочерью получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу. Огонь уничтожил дом.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Хозяйка накануне растопила печь. Возгорание возникло именно в той комнате.

Напомним, в Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина.

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