Жінка, врятована з-під завалів після атаки рф на Полтавщину, померла - ОВА
Київ • УНН
Жінка, врятована з-під завалів після російської атаки в Полтавській області України, на жаль, померла, попри зусилля лікарів врятувати її життя.
У Полтавській області жінка, врятована з-під завалів після атаки російських військ 7 червня, померла, повідомив у суботу голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя
Атака рф на Полтавщину: з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку07.06.24, 16:18 • 16925 переглядiв