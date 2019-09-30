Жінка вистрибнула з балкону сьомого поверху на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 вересня. УНН. Жінка вистрибнула з балкону сьомого поверху у Світловодську на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Жінці, яка наклала на себе руки, був 31 рік.
Медики, які прибули на місце пригоди, констатували смерть жінки.
Раніше потерпіла вже намагалася скоїти самогубство.
Ймовірно, жінка мала розлади психіки.
Нагадаємо, на Сумщині загинула дівчина, яка вистрибнула з 14-поверхового будинку.