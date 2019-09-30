Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 сентября. УНН. Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Светловодске Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Женщине, которая покончила с собой, был 31 год.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.
Ранее потерпевшая уже пыталась совершить самоубийство.
Вероятно, женщина имела расстройства психики.
Напомним, в Сумской области погибла девушка, которая выпрыгнула с 14-этажного дома.