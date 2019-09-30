Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Кировоградской области

Женщине, которая покончила с собой, был 31 год.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.

Ранее потерпевшая уже пыталась совершить самоубийство.

Вероятно, женщина имела расстройства психики.

Напомним, в Сумской области погибла девушка, которая выпрыгнула с 14-этажного дома.