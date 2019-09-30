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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 13748 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 сентября. УНН. Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Светловодске Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Женщина выпрыгнула с балкона седьмого этажа в Кировоградской области

Женщине, которая покончила с собой, был 31 год.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.

Ранее потерпевшая уже пыталась совершить самоубийство.

Вероятно, женщина имела расстройства психики.

Напомним, в Сумской области погибла девушка, которая выпрыгнула с 14-этажного дома.

Украинские Национальные Новости

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