Жеваго вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго вніс заставу 1 млн євро та вийшов з-під варти у Франції. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.
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Як повідомило джерело, Жеваго вийшов з-під варти під заставу в 1 млн євро.
Наразі відомо, що екснардеп не може залишати Францію та має з'являтися до відділку поліції.
Доповнення
Раніше французький суд переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції екснардепа Костянтина Жеваго до України.
У 2021 році екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Жеваго оголосили у міжнародний розшук.
Пізніше суд його заочно заарештував.
Як писав УНН, французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.
Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.