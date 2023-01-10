Жеваго внес миллион евро залога и вышел из-под стражи

Детали

Как сообщил источник, Жеваго вышел из под стражи под залог в 1 млн евро.

Известно, что экс-нардеп не может покидать Францию и должен являться в отделение полиции.

Дополнение

Ранее французский суд перенес на 19 января слушания по экстрадиции экс-нардепа Константина Жеваго в Украину.

В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.

Позже суд его заочно арестовал.

Как писал УНН, французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.