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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Жеваго внес миллион евро залога и вышел из-под стражи

Киев • УНН

 • 489119 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго внес залог 1 млн евро и вышел из-под стражи во Франции. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Жеваго внес миллион евро залога и вышел из-под стражи

Детали

Как сообщил источник, Жеваго вышел из под стражи под залог в 1 млн евро.

Известно, что экс-нардеп не может покидать Францию и должен являться в отделение полиции.

Дополнение

Ранее французский суд перенес на 19 января слушания по экстрадиции экс-нардепа Константина Жеваго в Украину.

В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.

Позже суд его заочно арестовал.

Как писал УНН, французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.

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