Жеваго внес миллион евро залога и вышел из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго внес залог 1 млн евро и вышел из-под стражи во Франции. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.
Детали
Как сообщил источник, Жеваго вышел из под стражи под залог в 1 млн евро.
Известно, что экс-нардеп не может покидать Францию и должен являться в отделение полиции.
Дополнение
Ранее французский суд перенес на 19 января слушания по экстрадиции экс-нардепа Константина Жеваго в Украину.
В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.
Позже суд его заочно арестовал.
Как писал УНН, французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.
Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.