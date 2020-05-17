Жертв політичних репресій о 12:00 вшанують всеукраїнською хвилиною мовчання

Крім того, як повідомили в Інституті національної пам’яті, о 12.00 відбудеться онлайн-акція “Дзвін пам’яті” до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Ця акція, як для загиблих, так і для живих, є знаком того, що українці не забули злочини тоталітаризму. Цього дня усі покоління об’єднуються у символічній солідарній дії не лише з сумом, а й з надією та вірою у непорушність прав і свобод людини.

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"Хай лунає цей подзвін Україною на згадку про розстріляних НКВД, замордованих у соловецьких таборах, знищених у Сандармоху, покараних радянської психіатрією, примусово виселених із своїх домівок – усіх, хто упродовж радянського часу зазнав репресій та переслідувань!" - наголосили в Інституті.

Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій.