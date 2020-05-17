Жертв политических репрессий в 12:00 почтят всеукраинской минутой молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня в 12:00 жертв политических репрессий почтят всеукраинской минутой молчания, передает УНН.
Кроме того, как сообщили в Институте национальной памяти, в 12.00 состоится онлайн-акция "Колокол памяти" ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Эта акция, как для погибших, так и для живых, является знаком того, что украинцы не забыли преступления тоталитаризма. В этот день все поколения объединяются в символическом солидарном действии не только с грустью, но и с надеждой и верой в незыблемость прав и свобод человека.
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"Пусть звучит этот звон Украиной в память о расстрелянных НКВД, замученных в соловецких лагерях, уничтоженных в Сандармохе, наказанных советской психиатрией, принудительно выселенных из своих домов - всех, кто в течение советского времени подвергся репрессиям и преследованиям!" - отметили в Институте.
Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий.