Згідно з законодавством і здоровим глуздом: Рада цього тижня не розгляне Бюджет-2021

“Щодо бюджету: бюджет, нажаль, до нас надійшов з серйозною затримкою, лише в минулу п’ятницю, хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше, фактично на тиждень раніше. Згідно діючого законодавства і здорового глузду, народні депутати повинні будуть ознайомитись з цим документом, детально його вивчити для того, щоб визначитись зі своїми позиціями щодо його підтримки або внесення зауважень. На цьому тижні ми його розглянути не встигаємо, згідно закону, на це відводиться 10 днів, і просто зробити це швидше також не вийде”, — сказав Разумков.

Як варіант, з його слів, проект державного бюджету будуть розглядати на наступному пленарному тижні.

“Або, якщо ми будемо бачити можливість, то на наступному не пленарному тижні ми зможемо його розглянути на позачерговому засіданні, якщо будемо бачити таку підтримку і можливість його прийняття у Верховній Раді України”, — сказав голова ВР.

Так, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 у четвер, 26 листопада.



А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.