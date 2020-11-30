Согласно законодательству и здравому смыслу: Рада на этой неделе не рассмотрит Бюджет-2021

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Киев  •  УНН

 • 12263 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе в Верховной Раде не состоится рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021, возможно, он будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“Касательно бюджета: бюджет, к сожалению, к нам поступил с серьезной задержкой, только в минувшую пятницу, хотя должен был быть в Верховной Раде намного раньше, фактически на неделю раньше. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить для того, чтобы определиться со своими позициями относительно его поддержки или внесения замечаний. На этой неделе мы его рассмотреть не успеваем, согласно закону, на это отводится 10 дней, просто сделать это быстрее также не получится”, — сказал Разумков.

Как вариант, по его словам, проект государственного бюджета будут рассматривать на следующей пленарной неделе.

“Или, если мы будем видеть возможность, то на следующей не пленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть такую поддержку и возможность его принятия в Верховной Раде Украины”, — сказал председатель ВР.

Так, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 в четверг, 26 ноября.

А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

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