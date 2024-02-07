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Зграя косаток, що застрягла в дрейфуючій кризі біля узбережжя Японії, імовірно змогла врятуватися

Зграя косаток, що застрягла в дрейфуючій кризі біля узбережжя Японії, імовірно змогла врятуватися

Київ • УНН

 • 19215 перегляди

Зграя з 13 косаток, що опинилася в пастці під дрейфуючою кригою біля берегів Японії, ймовірно, змогла врятуватися після того, як щільні крижини розхиталися.

Напередодні вся територія біля узбережжя міста Раусу, на сході Хоккайдо, була вкрита білим дрейфуючим льодом, яка оточила зграю косаток, не дозволяючи їм рухатися. Але вже 7-го лютого, згідно з інформацією японського телерадіомовлення, косаток вже не побачили, - місцеві мешканці роблять висновок, що косатки змогли вибратися з пастки, передає УНН.

Деталі

Приватна компанія, яка проводила дослідження морських левів та інших тварин, 6 лютого виявила групу з понад 10 косаток, які опинилася в пастці дрейфуючих льодів на сході японського острову Хоккайдо, біля узбережжя міста Раусу.

Тварини стрибали вгору та вниз у крихітній щілині, оточеній дрейфуючим льодом, приблизно за кілометр від берега. Проаналізувавши кадри, зняті групою захисників природи, місцеві екологи нарахували у пастці 13 косаток.

Втім вже 7 лютого, зграю косаток більше не бачили. На думку місцевих екологів, зграї тварин вдалося втекти, оскільки щільні крижини розпушилися.

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Ми не знаємо напевно, але косатка, можливо, змогла втекти минулої ночі

- кажуть місцеві спостерігачі.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що зграя косаток потрапила в пастку під морською кригою біля узбережжя Японії, - напередодні японські екологи припускали, що тваринам залишається лише чекати, коли крига скресне, щоб вони могли рухатися далі, оскільки муніципалітет Японії не міг їм допомогти.

Літо на Південному полюсі: українські полярники показали, як виглядають зелені схили Антарктики31.01.24, 01:02 • 29846 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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