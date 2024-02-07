Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись

Накануне вся территория у побережья города Раусу, на востоке Хоккайдо, была покрыта белым дрейфующим льдом, который окружил стаю косаток, не позволяя им двигаться. Но уже 7-го февраля, согласно информации японского телерадиовещания, косаток уже не увидели, - местные жители делают вывод, что косатки смогли выбраться из ловушки, передает УНН.

Детали

Частная компания, которая проводила исследования морских львов и других животных, 6 февраля обнаружила группу из более 10 косаток, которые оказалась в ловушке дрейфующих льдов на востоке японского острова Хоккайдо, у побережья города Раусу.

Животные прыгали вверх и вниз в крошечной щели, окруженной дрейфующим льдом, примерно в километре от берега. Проанализировав кадры, снятые группой защитников природы, местные экологи насчитали в ловушке 13 косаток.

Впрочем уже 7 февраля, стаю косаток больше не видели. По мнению местных экологов, стае животных удалось убежать, поскольку плотные льдины разрыхлились.

Мы не знаем наверняка, но косатка, возможно, смогла сбежать прошлой ночью - говорят местные наблюдатели.

Напомним,

УНН сообщал, что стая косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Японии, - накануне японские экологи предполагали, что животным остается лишь ждать, когда лед тронется, чтобы они могли двигаться дальше, поскольку муниципалитет Японии не мог им помочь.

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