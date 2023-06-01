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“Зернова ініціатива”: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України

“Зернова ініціатива”: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України

Київ • УНН

 • 986418 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. росія заблокувала рестрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначили, що спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціативі.

Так, впродовж двох днів, 30 та 31 травня, росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт «Чорноморськ», в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

Цитата

“Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ”, – йдеться в повідомленні.

В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.

Таким чином росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту «Південний», є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і країна-агресор.

“Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден. Сподіваємося, що партнери по Ініціативі все ж таки знайдуть рішення та припинять цей шантаж росії всього світу. Адже значення Зернової Ініціативи вже доведено світовим продовольчим ринком і світ не має мовчати”, – наголосили у міністерстві.

Доповнення

У Міністерстві розвитку громад нагадали, що за 10 місяців роботи “зернової Ініціативи” експортовано понад 30,5 мільйона тонн продукції українських аграріїв. Сім місяців продовжується саботаж та гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ, в результаті якого світ недоотримав мінімум 20 мільйона тонн продовольства.

Нагадаємо

26 травня у міністерстві закордонних справ російської федерації випустили чергову заяву з погрозами блокувати "Чорноморську зернову ініціативу", якщо "россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT.

25 травня стало відомо, що десятки кораблів не можуть дістатися до України з турецького міста Стамбул через кілька днів після того, як було продовжено "зернову угоду".

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