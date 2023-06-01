"Зерновая инициатива": россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины

Детали

В ведомстве отметили, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в Инициативе.

Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, россия без объяснений зарегистрировала для инспекции лишь 1 входящее судно на порт «Черноморск», в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта.

Цитата

“Деструктивная позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ”, – говорится в сообщении.

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

Таким образом россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде. Блокирование регистрации нового входящего флота, как и блокирование крупнейшего порта «Южный», является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор.

“Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов. Надеемся, что партнеры по Инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж россии всего мира. Ведь значение Зерновой Инициативы уже доказано мировым продовольственным рынком и мир не должен молчать”, – отметили в министерстве.

Дополнение

В Министерстве развития громад напомнили, что за 10 месяцев работы “зерновой инициативы” экспортировано более 30,5 миллиона тонн продукции украинских аграриев. Семь месяцев продолжается саботаж и торможение работы со стороны российской делегации в СКЦ, в результате которого мир недополучил минимум 20 миллионов тонн продовольствия.

Напомним

26 мая в министерстве иностранных дел российской федерации выпустили очередное заявление с угрозами блокировать "Черноморскую зерновую инициативу", если "россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT.



25 мая стало известно, что десятки кораблей не могут добраться до Украины из турецкого города Стамбул спустя несколько дней после того, как было продлено "зерновое соглашение".